Владикавказ, , 14:40 — REGNUM В Северной Осетии затруднено движение автотранспорта через пункт пропуска «Верхний Ларс». В очереди на пересечение государственной границы России с Грузией выстроились более тысячи автомашин, сообщили 28 октября в пресс-службе ГИБДД Ставропольского края со ссылкой на коллег из РСО-Алании.

Автомобильная пробка Марина Каширская © ИА REGNUM

В инспекции обратились к водителям с просьбой планировать свои поездки в этом направлении с учетом складывающейся обстановки, а также использовать для движения альтернативные пути следования либо повременить с поездками.

В МЧС РСО-Алании сообщили, что проезд через пункт пропуска «Верхний Ларс» осуществляется в штатном режиме. Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспортных средств. Причины скопления автотранспорта, скорее всего, связаны с объявлением в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, которыми многие решили воспрользоваться как неожиданными каникулами.