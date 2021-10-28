Калуга, , 15:17 — REGNUM О старте художественного конкурса «Привет из малых городов Калужской области» объявили региональное Агентство по развитию туризма, областное управление федеральной почтовой связи и региональное подразделение Почты России, сообщили 28 октября корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Калужские почтовые открытки Visit-kaluga.ru

Задача конкурса — привлечь внимание к туристическому потенциалу региона. Лучшие работы станут основой для создания серии открыток, посвященных пяти малым городам Калужской области. Тема конкурса — «Малые жемчужины России». Выделены пять номинаций: Боровск — нарисованный город, Козельск — легенды «злого города», Малоярославец — город двух побед, Мещовск — родина русских цариц и Таруса — колыбель искусств. Принимаются оригинальные работы в различных художественных техниках: рисунок, гравюра, граттаж, коллаж, компьютерная графика. Работы, претендующие на победу, должны отображать любые объекты, характеризующие названные города: это могут быть музеи, усадьбы, монастыри, памятники, городские локации.

Впервые организаторами конкурса предусмотрено участие не только жителей Калужской области, но и представителей других регионов России. Конкурсная комиссия определит по одному победителю в каждой номинации. Победители получат ценные призы, а на основе их работ будет издана лимитированная серия почтовых открыток с указанием авторства. Конкурс проводится в период с 27 октября по 10 декабря. Результаты конкурса будут оглашены 10 декабря 2021 года.

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