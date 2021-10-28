Москва, 28 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Локально цены на газ, действительно, скорректировались из-за слов президента России Владимира Путина, заявил корреспонденту аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

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«Учитывая тот факт, что Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европу и фактически единственной страной, которая могла бы существенно нарастить поставки, удивляться тут не стоит.

В целом же цены на газ продолжают оставаться на аномально высоких уровнях. В долгосрочном периоде ожидается их снижения до $250−300 за тыс. кубометров, чего достаточно для рентабельного роста предложения.

Скорость данной коррекции во многом будет определяться спросом на газ в ближайшую зиму, который будет зависеть от погодных условий.

При этом текущая оценка акций Газпрома не предполагает, что цены на газ надолго останутся вблизи текущих уровней, в связи с чем их небольшая коррекция не приведёт к существенному снижению бумаг газового гиганта.», — считает эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября биржевая цена на газ в Европе снизилась после поручения президента РФ Владимира Путина Газпрому.

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