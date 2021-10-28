Ярославль, , 14:38 — REGNUM В Ярославле школа №99 в Дзержинском районе города с августа 2021 года работает без забора. Подрядчик, который должен был обновить ограждение, снёс старое, а затем пропал. Об этом рассказал депутат Ярославской областной думы Николай Александрычев.

Школа №99

Средства на «устройство ограждений образовательных учреждений» были выделены из областного бюджета на заборы в школе №99 и гимназии №2. Аукционы прошли весной, однако из-за скачка цен на металл на них никто не заявился. В связи с этим сметы были увеличены — средства были выделены из городского бюджета, а сам аукцион провели в августе.

«И если в гимназии №2 работы близятся к завершению. Уже практически закрыт периметр, частично произведена грунтовка секций забора, то в школе № 99 ситуация очень тревожная. После заключения контракта подрядчик произвел демонтаж старого забора и больше на объект не вышел. Результатом всего стало расторжение контракта», — рассказал депутат на своей странице в Facebook.

Сейчас идёт очередной аукцион, на который заявились 7 подрядчиков. Согласно контракту, победитель должен будет провести все работы до 1 декабря 2021 года.