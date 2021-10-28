Тбилиси, 28 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Грузии на базе научно-технического центра «Дельта» начало работать грузино-израильское предприятие «Delta САА» по производству винтовок GI-4 по стандартам НАТО. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба минобороны Грузии.

brian.ch Автоматическая винтовка

В пресс-службе отмечают, что такое производство упростит поставки огнестрельного оружия в ВС Грузии. Производиться будут автоматические винтовки G — 4, которые являются аналогом М — 4, состоящих на вооружении ВС США.

«Предприятие оснащено новейшими установками, произведенными в ведущих странах мира, а полный технологический процесс производства автоматического огнестрельного оружия будет осуществляться на месте», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в дальнейшем планируется расширение производства оружия. На предприятии будут производить больше видов вооружений.

Напомним, договор на производство винтовок G — 4 минобороны Грузии и израильская компания подписали в марте 2021 года. Тбилиси также планирует отправлять произведённое оружие на экспорт.