Москва, 28 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Во Всероссийской переписи населения на сегодняшний день приняли участие 64 млн человек, сообщил 28 октября глава Росстата Павел Малков.

Александр Погожев ИА REGNUM Символика переписи населения

«Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, и на сегодняшний день переписались 64 млн человек. Это примерно 44% населения, идем в графике», — сказал он заседании правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее предпочтительный способ Всероссийской переписи населения — это когда переписчик приходит домой. Так считают 36% жителей России, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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