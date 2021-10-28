Таллин, , 14:37 — REGNUM Бустерные (третьи) дозы вакцины от коронавируса могут получить все жители Эстонии, у которых с момента введения второй дозы минуло шесть месяцев. Об этом сообщил министр здоровья и труда Танель Кийк в парламенте страны.

Вакцина

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По его словам, государство решило расширить круг лиц — раньше Эстония была готова обеспечить бустерную вакцинацию только пенсионерам и лицам старше 65 лет, а также учителям и представителям групп риска.

При этом, подчеркнул министр, не важно, каким разрешенным в Эстонии препаратом они были привиты ранее.

«У нас достаточно вакцин. Мы видим, что интерес к вакцинации имеется», — заявил Кийк.

Таким образом министр-член входящей в правительство Центристской партии отреагировал на заявление своего однопартийца, мэра Таллина Михаила Кылварта. Тот в обращении к министру призвал сделать все для усиления темпов повторной вакцинации, так как у многих таллинцев и приезжающих в столицу республики лиц уже закончились минимальные полгода после прохождения полного курса вакцинации от коронавируса и иммунитет к вируса заметно ослаб.