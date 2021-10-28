Китакюсю, Япония, 28 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира в Японии. Об этом 28 октября сообщает ИА REGNUM.

Mos.ru Дина Аверина

Дина Аверина получила за своё выступление 27,100 балла. Второе место заняла её сестра Арина Аверина, у которой 26,750 балла. Замкнула тройку представительница Белоруссии Анастасия Салос (26,400).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на чемпионате мира Дина Аверина завоевала золотые медали в упражнениях с обручем и мячом, а также выиграла квалификацию в индивидуальном многоборье.