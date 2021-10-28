Дамаск, , 14:32 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол КНДР в Сирии Мун Чжон Нам встретился 25 октября с директором Департамента внешней информации Министерства иностранных и миграционных дел Сирии Варефом Аль Халави. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаг КНДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Директор департамента отметил, что историческая политическая речь лидера Ким Чен Ынаявляется справедливой линией, которая обеспечивает развитие КНДР в могучее социалистическое государство и счастливую цивилизованную жизнь корейского народа в неблагоприятной обстановке и трудностях.

Он отметил, что и в дальнейшем Дамаск будет поддерживать все политические курсы и меры правительства КНДР, а также широко информировать сирийский народ об успехах, которых достигает корейский народ в строительстве экономики и укреплении обороноспособности.