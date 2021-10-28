Дамаск, 28 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол КНДР в Сирии Мун Чжон Нам встретился 25 октября с директором Департамента внешней информации Министерства иностранных и миграционных дел Сирии Варефом Аль Халави. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

Директор департамента отметил, что историческая политическая речь лидера Ким Чен Ынаявляется справедливой линией, которая обеспечивает развитие КНДР в могучее социалистическое государство и счастливую цивилизованную жизнь корейского народа в неблагоприятной обстановке и трудностях.

Он отметил, что и в дальнейшем Дамаск будет поддерживать все политические курсы и меры правительства КНДР, а также широко информировать сирийский народ об успехах, которых достигает корейский народ в строительстве экономики и укреплении обороноспособности.