Таллин, 28 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В четверг, 28 октября, президент Эстонии Алар Карис находится с официальным визитом в Варшаве, где встречается со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом сообщила канцелярия главы эстонского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Цель ознакомительного визита Кариса — поддержание хороших отношений с Польшей, важным партнером и стратегическим союзником Эстонии. Главы государств в числе прочего обсудят вопросы безопасности в регионе, трансатлантическое сотрудничество и ситуацию в Белоруссии.

Президент Карис также посетит посольство Эстонии в Варшаве и даст интервью польской газете Rzeczpospolita. В Таллин он вернется в пятниц, 29 октября.

Визит президента Эстонии в Польшу проходит на фоне резкого обострения отношений между официальной Варшавой и руководством Евросоюза.

В среду, 27 октября 2021 года, Европейский союз постановил штрафовать Польшу на миллион евро ежедневно за нежелание выполнить требования ЕС, касающиеся независимости судебной системы.

Польша продолжает настаивать на том, что во внутренней политике национальные законы должны преобладать над общесоюзовскими. Брюссель категорически против такой трактовски союзного договора. До сих пор власти Польши отвергают все попытки руководства ЕС уладить конфликт на условиях ЕС.