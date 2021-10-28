Балашиха, Московская область, , 14:32 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 28 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 214 человек. Следом за Балашихой идет Красногорск, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 158 человек. На третьем месте расположился Королев, где COVID-19 диагностировали у 154 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2639 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 28 октября в шести городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.

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