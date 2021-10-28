Пермь, 28 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Пермском крае владельцев электромобилей намерены освободить от налога. Проект закона о налоговой льготе одобрен в первом чтении, сообщает пресс-центр Законодательного собрания региона.

Электромобиль

Примечательно, что в документе льгота предполагается не только для физических лиц, но и для юридических. Освобождению от налога будет подлежать весь транспорт, имеющий электрический двигатель, будь то грузовики, маршрутные автобусы.

Авторы законопроекта считают, что льгота станет стимулом к переходу на экологически чистый транспорт с целью улучшения экологической ситуации. Кроме того, меры поддержки электротранспорта позволят стимулировать развитие целого спектра обслуживающих организаций: от электрозаправок до специализированных сервисных центров.