Москва, , 14:31 — REGNUM Рост преступности — лишь одно из последствий изначально порочной политики широкого привлечения трудовых мигрантов в Россию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 28 октября, комментируя высказывания секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Патрушев заявил, что массовый приток трудовых мигрантов из других государств «несет серьезные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряженности среди коренного населения».

« Рост преступности — это только одно из последствий продолжения политики широкого привлечения трудовых мигрантов в Россию. Эта политика изначально порочна, она имеет целью увеличение прибыли компаний, использующих труд мигрантов, при том что издержки использования этого труда ложатся на государство и простых граждан нашей страны.

Между тем, это далеко не только издержки, связанные с ростом преступности, антисанитарией и так далее. Крупный российский бизнес, муниципальные службы, использующие труд мигрантов, далеко не всегда создают им нормальные бытовые условия, ущемляют их в зарплатах и не только в зарплатах: они бесправны. Это создает негативное отношение мигрантов не только именно к этим работодателям, но к России и русским в целом. Материальная и культурная ущемлённость мигрантов формирует благоприятные условия для работы в их среде вербовщиков радикальных исламистских структур.

Другой стороной этой проблемы является необъективное, повышено негативное отношение граждан России к выходцам из Средней Азии и Закавказья в целом, противоречащее традиции доброго, уважительного соседства наших народов.

К сказанному выше добавлю, что помимо всего прочего в основе этого отношения наших соотечественников к мигрантам лежит понимание, что их привлечение лишает работы сотни тысяч граждан России — конечно, они любому работодателю будут стоить дороже!