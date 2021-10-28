Москва,
28 октября 2021, 14:31 — REGNUM Рост преступности — лишь
одно из последствий
изначально порочной
политики широкого привлечения трудовых мигрантов в Россию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 28 октября, комментируя высказывания секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.
Мигранты
Иван Шилов © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, Патрушев заявил, что массовый
приток трудовых мигрантов из других государств
«несет серьезные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряженности среди коренного населения».
«Рост преступности — это только одно из последствий продолжения политики широкого привлечения трудовых мигрантов в Россию. Эта политика изначально порочна, она имеет целью увеличение прибыли компаний, использующих труд мигрантов, при том что издержки использования этого труда ложатся на государство и простых граждан нашей страны.
Между тем, это далеко не только издержки, связанные с ростом преступности, антисанитарией и так далее. Крупный российский бизнес, муниципальные службы, использующие труд мигрантов, далеко не всегда создают им нормальные бытовые условия, ущемляют их в зарплатах и не только в зарплатах: они бесправны. Это создает негативное отношение мигрантов не только именно к этим работодателям, но к России и русским в целом. Материальная и культурная ущемлённость мигрантов формирует благоприятные условия для работы в их среде вербовщиков радикальных исламистских структур.
Другой стороной этой проблемы является необъективное, повышено негативное отношение граждан России к выходцам из Средней Азии и Закавказья в целом, противоречащее традиции доброго, уважительного соседства наших народов.
К сказанному выше добавлю, что помимо всего прочего в основе этого отношения наших соотечественников к мигрантам лежит понимание, что их привлечение лишает работы сотни тысяч граждан России — конечно, они любому работодателю будут стоить дороже!
Перед лицом всех тех бед, которые массовое привлечение иностранной рабочей силы уже принесло и ещё принесёт нашей стране, правительству надо остановиться и задуматься. Оно, наверное, задумывается, но я не вижу конкретных свидетельств того, что его мысли идут в правильном направлении«, — отметил Михаил Демурин.