Москва, 28 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Рост преступности — лишьодно из последствийизначально порочнойполитики широкого привлечения трудовых мигрантов в Россию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 28 октября, комментируя высказывания секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Как сообщалось ранее, Патрушев заявил, что массовыйприток трудовых мигрантов из других государств«несет серьезные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряженности среди коренного населения».

« Рост преступности — это только одно из последствий продолжения политики широкого привлечения трудовых мигрантов в Россию. Эта политика изначально порочна, она имеет целью увеличение прибыли компаний, использующих труд мигрантов, при том что издержки использования этого труда ложатся на государство и простых граждан нашей страны.

Между тем это далеко не только издержки, связанные с ростом преступности, антисанитарией и так далее. Крупный российский бизнес, муниципальные службы, использующие труд мигрантов, далеко не всегда создают им нормальные бытовые условия, ущемляют их в зарплатах и не только в зарплатах: они бесправны. Это создает негативное отношение мигрантов не только именно к этим работодателям, но к России и русским в целом. Материальная и культурная ущемлённость мигрантов формирует благоприятные условия для работы в их среде вербовщиков радикальных исламистских структур.

Другой стороной этой проблемы является необъективное, повышенно негативное отношение граждан России к выходцам из Средней Азии и Закавказья в целом, противоречащее традиции доброго, уважительного соседства наших народов.

К сказанному выше добавлю, что, помимо всего прочего, в основе этого отношения наших соотечественников к мигрантам лежит понимание, что их привлечение лишает работы сотни тысяч граждан России — конечно, они любому работодателю будут стоить дороже!