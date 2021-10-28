Верона, Италия, , 14:30 — REGNUM Россия ведет переговоры с Молдавией о поставках газа в республику, однако не собирается этого делать во вред молдавской стороне. Об этом 28 октября заявил замглавы российского МИД Александр Панкин на полях экономического форума в Вероне.

Без газа Gary Dee

«Переговоры идут, они либо закончатся договорённостями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договорённостями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать», — приводит его слова РИА Новости.

При этом 27 октября глава компании «Газпром» Алексей Миллер, а также вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан провели переговоры об условиях нового соглашения на поставку республике российского природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением отключить тепло в офисах правительства, парламента, администрации президента и министерств Молдавии для того, чтобы включить его жителям Кишинева, у которых оно не включено из-за нехватки газа, выступил мэр молдавской столицы Ион Чебан.