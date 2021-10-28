Рязань, 28 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Единовременную выплату в связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни» в Ленинграде получат 90 пенсионеров, проживающих в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 28 октября в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Дорога жизни

На материальную поддержку претендуют ветераны, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В ноябре вместе с пенсией и другими социальными пособиями они получат по 50 тысяч рублей. Средства будут выплачены автоматически, без заявления со стороны граждан. Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат деньги по линии своих пенсионных органов.

Выплата установлена в соответствии с указом президента России.