Глава челябинского крестьянского хозяйства попалась на мошенничестве
Челябинск, 28 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Челябинской области главу крестьянского хозяйства подозревают в мошенничестве при получении субсидии. Об этом сообщает областное управление СКР.
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Субсидии
Преступление было совершено в 2020 году. Следователи считают, что женщина предоставила в областной минсельхоз документы о якобы понесённых ею расходах. Бумаги предназначались для получения субсидии.
В итоге гражданка получила деньги и распорядилась ими на своё усмотрение. Проводится расследование.