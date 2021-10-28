Челябинск, 28 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Челябинской области главу крестьянского хозяйства подозревают в мошенничестве при получении субсидии. Об этом сообщает областное управление СКР.

Stolica-s.su Субсидии

Преступление было совершено в 2020 году. Следователи считают, что женщина предоставила в областной минсельхоз документы о якобы понесённых ею расходах. Бумаги предназначались для получения субсидии.

В итоге гражданка получила деньги и распорядилась ими на своё усмотрение. Проводится расследование.