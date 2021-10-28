Стокгольм, , 14:31 — REGNUM Правительство Швеции намерено изменить конституционный «Акт о форме правления», чтобы криминализовать участие в террористических организациях. Об этом 28 октября сообщило новостное агентство ТТ.

Риксдаг (сс) Self-taken

«Цель состоит в том, чтобы позже мы смогли принять решение по криминализации участия в подобным объединениях», — заявил в интервью TT министр юстиции Швеции Морган Йоханссон.

Свобода ассоциаций, закрепленная в «Акте о форме правления», препятствует введению уголовной ответственности в Швеции за участие в террористических группировках.

Для изменения «Акта о форме правления» необходимы проведение двух голосований в риксдаге по данному вопросу. Обязательным условием также является проведение парламентских выборов между ними.