Лозанна, Швейцария, 28 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Единственным кандидатом на пост президента Международной федерации фехтования (FIE) стал российский бизнесмен Алишер Усманов. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба организации.

Kremlin.ru Алишер Усманов

Выборный конгресс FIE состоится 27 ноября в Лозанне (Швейцария).

Ранее, 18 октября, завершился срок выдвижения национальными федерациями кандидатов на руководящие посты в FIE.

Напомним, Усманов возглавляет FIE с 2008 года. Он дважды переизбирался главой организации в 2012 и 2016 годах.