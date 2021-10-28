Стокгольм, , 15:12 — REGNUM На охранную компанию Avarn Security возложена задача по защите здания риксдага, Шведского миграционного совета и Риксбанка. 28 октября газета Dagens ETC опубликовала итоги журналистского расследования, согласно которым несколько сотрудников компании якобы имеют связи с правоэкстремистскими группировками.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

По данным журналистов газеты, два охранника якобы являются клиентами одного из нацистских интернет-магазинов, а около 20 сотрудников недавно публиковали экстремистские материалы правого толка в соцсети Facebook.

Журналисты отмечают, что один из сотрудников фирмы якобы высказывал угрозы в сторону лица иностранного происхождения, которого он «застрелил бы после депортации».

Напомним, с ноября охранная компания Avarn Security также будет контролировать периметр здания правительственной канцелярии.

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