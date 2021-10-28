Вашингтон, 28 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Отправку человека на Марс намерен обеспечить за свой счёт глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом он написал 28 октября на своей странице в Twitter.

Nasa.gov Колония на Марсе

«Мой план — использовать деньги, чтобы доставить человечество на Марс и сохранить сияние разума», — заявил в микроблоге Маск.

Таким образом американский бизнесмен отреагировал на публикацию в газете The Washington Post о предлагаемом демократами «налоге для миллиардеров». Журналист Кристиан Дэвенпорт отметил, что если такой налог введут, то Маск и глава компании Amazon Джефф Безос выплатят сумму, достаточную для отправки человека на Марс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск выступил против введения «налога для миллиардеров» и заявил, что это решение не поможет погасить госдолг США. В результате пострадает обычное население.

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