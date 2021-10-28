Гётеборг, Швеция, , 14:40 — REGNUM Насильственные беспорядки, сопротивление полицейским, вандализм, насилие в отношении государственных служащих и нападения — всего лишь несколько пунктов обвинения, которые полиция Швеции предъявила свыше тридцати гражданам, которые летом прошлого года приняли участие в BLM-протестах в центре Гётеборга. Об этом 28 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Шведская полиция (сс) Dmitri Fedortchenko

Сейчас на скамье подсудимых находятся 36 человек. В свою очередь представители полиции предоставили суду 145 часов видеозаписей, на которых запечатлены все случаи совершения преступлений.

«В основном факты насилия заключаются в том, что лица из толпы пинали, били полицейских, бросали в них и их служебные автомобили камни и другие предметы», — говорится в заявлении прокурора Элизабет Труве.

Отмечается, что предоставленные в суд полицией записи были сделаны среди прочего с помощью полицейских дронов. Часть видеоматериалов обвинение взяло из сети интернет.