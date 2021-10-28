Москва, 28 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В 2021 году соглашения с производителями, программы субсидирования, внешнеторговые меры, способствовали стабилизации цен на ряд социально значимых продуктов питания, заявили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства экономического развития РФ. С 1 января по 23 августа 2021 года рост цен на сахар составил 3,5% (в 2020 году 64,5%), на хлеб — 3,5% (в 2020 году — 7,8%), на муку — 4,1% (в 2020 году — 14,0%), на подсолнечное масло — 5,7% (в 2020 году — 25,9%).

ИА REGNUM Инфляция

«Профильные министерства мониторят цены на внутреннем рынке и принимают меры, по недопущению их дальнейшего роста. Для сдерживания роста цен на металл на 180 дней установлена ставка вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее 70 евро за 1000 килограмм. На 5 месяцев введены временные повышенные экспортные пошлины на продукцию из черных и цветных металлов в размере 15%», — проинформировали в министерстве.

Минстроем РФ, Минпромторгом РФ и Ассоциацией «Русская Сталь» организована работа по заключению прямых долгосрочных договоров на поставку металлопродукции для строительства крупных социальных и инфраструктурных государственных и муниципальных объектов, финансируемых Российской Федерацией.

В ведомстве также сообщили, что для стабилизации цен на продукцию лесопромышленного комплекса Минпромторгом России проводятся совещания с представителями деревообрабатывающих предприятий и DIY-сетями, налаживаются кооперационные цепочки между производителями и ретейлерами. Для ограничения вывоза из России грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород под видом пиломатериалов увеличены ставки вывозных таможенных пошлин на влажные пиломатериалы с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно.

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«Повышение тарифов на услуги ЖКХ связано с необходимостью обновления фондов и доведения части тарифов (электроэнергия) до экономически обоснованного уровня, поскольку сейчас часть тарифа для населения оплачивается промышленными потребителями», — уточнили в Минэкономразвития РФ. Проводится работа по ограничению роста тарифов естественных монополий темпами, не превышающими прогнозный уровень инфляции за соответствующий период.

Специалисты министерства подчеркнули, что в целях сдерживания роста платы граждан за коммунальные услуги ведется сдерживание тарифов в среднем по Российской Федерации на уровне не выше 4%.

Для поддержания уровня инфляции, во-первых, используется денежно-кредитная политика Банка России с монетарными инструментами, влияющими на инфляцию на макроэкономическом уровне, во-вторых — краткосрочные немонетарные меры — субсидии, льготные кредиты, экспортные квоты и пошлины.

Как считают в министерстве, в настоящее время немонетарные меры приобретают все большую актуальность из-за влияния мировой конъюнктуры на внутренние цены, прежде всего, продовольственные.