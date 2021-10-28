Осло, , 14:29 — REGNUM Несколько недель назад власти Норвегии устранили последние препятствия для пересечения границы со Швецией. Однако несмотря на то, что большинство ограничений сейчас снято, жители Швеции не рискуют вновь трудоустраиваться в Норвегии как раньше. Об этом 28 октября сообщил шведский телеканал SVT.

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По словам норвежских работодателей, с которыми побеседовали журналисты SVT, интерес шведов к трудоустройству в соседней стране значительно снизился.

«Многие нашли другую работу во время пандемии, и мы замечаем, что теперь шведы опасаются устраиваться на работу в Норвегии», — заявила Анне Бродин Седерстрём, менеджер отеля, расположенного в паре километров от шведской границы.

Отмечается, что с нехваткой рабочих рук из Швеции также столкнулись приграничные норвежские больницы.

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