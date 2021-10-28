София, , 14:20 — REGNUM Цена на природный газ для болгарских промышленных и частных пользователей в ноябре-декабре 2021 года снизится по сравнению с предыдущими месяцами на несколько пунктов. Такое предположение в своей редакционной статье сделала софийская газета «Труд».

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Как ожидается, соответствующие показатели будут пересмотрены на встрече представителей руководства государственного холдинга «Булгаргаз» с чиновниками министерства экономики, энергетики и туризма Болгарии.

«Возможные корректировки в тарифных планах связаны с общим снижением цен на голубое топливо на мировых рынках, — заявил исполнительный директор «Булгаргаз» Николай Павлов. — Помимо прочего, в наших хранилищах есть запасы, объемы которых на 15% превышают прошлогодние аналоги».

По словам председателя Комиссии по экономическому и водному регулированию (КЭВР) Болгарии Ивана Иванова, уже с 1 ноября потребители будут получать газ по «новой выгодной цене».

«Президент России Владимир Путин призвал российский концерн Газпром интенсифицировать работы по заполнению газовых баз в Европе, а министерство экономики Германии подтвердило юридическую дееспособность «Газового потока — 2», — резюмировал, в частности, он. — На этом фоне можно смело говорить о предстоящем удешевлении цен на энергоносители для Болгарии».