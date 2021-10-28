Осло, 28 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Норвежское управление здравоохранения и социальных дел больше не считает COVID-19 в стране «серьезной вспышкой опасного инфекционного заболевания». Об этом 28 октября написала газета Verdens gang.

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«В настоящее время маловероятно, что в будущем будут приняты решения о введении общенациональных мер и правил, которые могут быть использованы только в случае возникновения серьезных вспышек», — говорится в письме ведомства правительству Норвегии, опубликованном изданием.

31 января 2020 года Норвежское управление здравоохранения и социальных дел классифицировало COVID-19 как «опасное инфекционное заболевание», а в марте вспышка коронавируса в Норвегии была классифицирована как «серьезная».

В то же время, пишут журналисты, в отдельных частях Норвегии могут быть введены некоторые ограничения. Однако о введении общенациональных карантинных мер речи не идет.