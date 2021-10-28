Кострома, 28 октября 2021, 14:27 — REGNUM В Костроме намерены ликвидировать муниципальное предприятие «Городские ритуальные услуги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Кошкин.

Муниципальный магазин ритуального предприятия
Муниципальный магазин ритуального предприятия

По данным сервиса «РБК Компании» в 2018 году затраты предприятия превысили доходы на 6,7 млн рублей, в 2019 — на 1,8 млн рублей, в 2020 году — на 7,3 млн рублей. Такая же финансовая картина, по словам чиновника, сложилась в 2021 году — за первое полугодие ритуальные услуги зафиксировали убыток в размере 4,3 млн рублей.

«На протяжении последних 3−4 лет предприятие несет убытки. Причина этого — жесточайшая и не всегда честная конкуренция со стороны частных фирм. Предприятие стало убыточным, поэтому принято решение ликвидировать его в срок до февраля 2022 года. Имущество предприятие будет находиться в казне города, его передадут в аренду. Продажу пока не планируем. Планируется сокращение персонала, оставлены будут только те работники, которые необходимы для присмотра и обеспечения сохранности имущества», — сказал Кошкин.

На данный момент в МУПе, зарегистрированном в 1998 году, работают 25 человек. За предприятием закреплено два помещения площадью 500 квадратных метров — магазин с помещениями для подготовки продукции на улице Рабочий проспект и ритуальный зал с хранилищем для тел умерших на улице Никитской. Завершить процесс ликвидации предприятия планируется до февраля 2022 года.

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