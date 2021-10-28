Кострома, 28 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Костроме намерены ликвидировать муниципальное предприятие «Городские ритуальные услуги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Кошкин.

Муниципальный магазин ритуального предприятия

По данным сервиса «РБК Компании» в 2018 году затраты предприятия превысили доходы на 6,7 млн рублей, в 2019 — на 1,8 млн рублей, в 2020 году — на 7,3 млн рублей. Такая же финансовая картина, по словам чиновника, сложилась в 2021 году — за первое полугодие ритуальные услуги зафиксировали убыток в размере 4,3 млн рублей.

«На протяжении последних 3−4 лет предприятие несет убытки. Причина этого — жесточайшая и не всегда честная конкуренция со стороны частных фирм. Предприятие стало убыточным, поэтому принято решение ликвидировать его в срок до февраля 2022 года. Имущество предприятие будет находиться в казне города, его передадут в аренду. Продажу пока не планируем. Планируется сокращение персонала, оставлены будут только те работники, которые необходимы для присмотра и обеспечения сохранности имущества», — сказал Кошкин.

На данный момент в МУПе, зарегистрированном в 1998 году, работают 25 человек. За предприятием закреплено два помещения площадью 500 квадратных метров — магазин с помещениями для подготовки продукции на улице Рабочий проспект и ритуальный зал с хранилищем для тел умерших на улице Никитской. Завершить процесс ликвидации предприятия планируется до февраля 2022 года.