Джакарта, , 14:18 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выступил с речью на 14-м саммите BIMP-EAGA (Бруней-Индонезия-Малайзия-Филиппины-Восточная зона роста АСЕАН), сообщает Kompas.

Джоко Видодо Jakarta.go.id

Индонезия в настоящее время является председателем саммита BIMP-EAGA.

«Усилия по укреплению сотрудничества являются ключом к тому, чтобы мы могли выйти из этой пандемии и начать восстановление экономики», — заявил Джоко Видодо.

BIMP-EAGA также внесла свой вклад в создание субрегиональной экономики за счет расширения возможностей установления соединений, а также торговли и инвестиций в туризм.

В настоящее время начинают проявляться признаки восстановления экономики в развивающихся странах Азии и Юго-Восточной Азии.

По оценкам Азиатского банка развития, экономика стран развивающихся стран в Азии вырастет на 7,1% в 2021 году, а в Юго-Восточной Азии вырастет на 3,1% в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, министр сельского хозяйства ИндонезииСяхрул Ясин Лимпопризвал министров сельского и лесного хозяйства стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приложить усилия для восстановления после пандемии, особенно в области обеспечения продовольственной безопасности в Юго-Восточной Азии.