Ереван, , 14:18 — REGNUM В Армении за последние сутки провели 15 818 исследований на коронавирус, из которых 2307 дали положительный результат. Об этом 28 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 302 450 носителей коронавируса. Из них 264 678 справились с инфекцией, в том числе 962 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 30 303 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 7469 пациентов с COVID-19, из которых 49 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 11 982 тестов на коронавирус 2074 были с положительным результатом. 714 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 45 пациентов с COVID-19.