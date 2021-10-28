Стокгольм, , 14:23 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции и Ассоциация органов областного и муниципального управления должны проинформировать друг друга о графике начала ревакцинации от COVID-19 третьей дозой вакцины. Однако два ведомства не могут договориться между собой. Об этом 28 октября сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В Ассоциации органов областного и муниципального управления заявили, что ожидают получить ответ от Агентства общественного здравоохранения, когда люди в возрасте младше 65 лет должны получить третью дозу вакцины. В то же время представители Агентства общественного здравоохранения хотят, чтобы местные шведские власти проинформировали их о том, сколько времени потребуется, чтобы вакцинировать всех граждан.

Однако на этот вопрос нельзя ответить, пока Агентство общественного здравоохранения не уведомит местные власти о начале кампании по ревакцинации населения Швеции.

Таким образом, два ведомства попали в ситуацию парадокса под названием «уловка-22», при которой правилами и процедуры носят взаимоисключающий характер.