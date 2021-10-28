Махачкала, , 14:15 — REGNUM Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Абдулпатаха Амирханова на должность председателя правительства республики. Депутаты Народного собрания проголосовали за него единогласно, сообщили в пресс-службе главы субъекта РФ.

Здание правительства Дагестана АбуУбайда

Напомним, кандидатуру Абдулпатаха Амирханова 27 октября внес на рассмотрение в парламент глава Дагестана Сергей Меликов. Сегодня в Народном собрании состоялось голосование. Все 85 присутствовавших депутатов проголосовали «за».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Амирханов работает в должности премьер-министра с декабря 2020 года. До назначения на этот пост он руководил региональным отделением Роисмущества. Утверждение его в должности главы нового правительства потребовалось из-за того, что после избрания руководителем Дагестана Сергея Меликова правительство было отправлено в отставку.

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