Минск, 28 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Высший госсовет Союзного государства России и Белоруссии по итогам заседания 4 ноября может стать судьбоносным «поскольку за последние полтора десятка лет мы делаем решительный шаг в нашей интеграции». Об этом 28 октября в Минске заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с генпрокурором России Игорем Красновым.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

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«Как сказал президент Путин, мой коллега, что мы практически тем самым снимаем многие и многие, если не все, вопросы в сфере экономики. Мы создаем таким образом, опять же его слова, фундамент наших будущих отношений. Как уж мы будем наши отношения выстраивать, — я думаю, что успешно. Хотелось бы, чтобы это был конкретный сильный шаг», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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Путин и Лукашенко договорились подписать 28 союзных программ углубления экономической интеграции в рамках подписанного в 1994 году и не реализованного договора о создании Союзного государства. Союзные программы появились после того, как Лукашенко в 2019 году отказался подписывать разработанное правительствами пакетное соглашение из 31 «дорожной карты».

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«Работа (над союзными программами — Прим. президентской пресс-службы) началась задолго до всех событий здесь, и в России, и до этих санкций, — отметил Лукашенко. — Может быть, действительно, мы лишний раз увидели, кто у нас друзья, кто у нас соперники, а кто — настоящие враги. Мы это видим. Думаю, что каждый день будут открываться все новые и новые факты».