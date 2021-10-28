Севастополь, 28 октября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Дополнительные блокпосты решено установить на въезде в Севастополь. Об этом сообщил 28 октября исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Пресс-служба правительства Севастополя Севастополь

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С 30 октября по 30 ноября дополнительные пункты досмотра установят на выезде из села Орлиное, на мысе Сарыч (трасса Ялта — Севастополь) и на Северной (сёла Андреевка и Вишнёвое), уточняет «Крым24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя заявили о создании пяти блокпостров на въездах в город: на автодороге по трассе Ялта — Севастополь (село Гончарное), на автодороге по трассе Ялта — Севастополь (село Терновка), на 257-м км трассы «Таврида» (стела «Якорь»), на повороте с моста на село Вишневое, в селе Фронтовом. Также будет организован пункт пропуска на железнодорожном вокзале.

Для въезда и выезда из города в период с 30 октября по 7 ноября на блокпостах будут требовать QR-код (сертификат о вакцинации или справка о перенесённом коронавирусе, зарегистрированная на Госуслугах). Гражданам с медотводом от прививок рекомендовали «соблюдать самоизоляцию».