Китакюсю, Япония, 28 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Российская гимнастка Дина Аверина заняла первое место в квалификации в индивидуальном многоборье на чемпионате мира и вышла в финал соревнований. Об этом 28 октября сообщает.

Mos.ru Дина Аверина

Дина Аверина набрала 108,975 балла. Второй стала её сестра Арина Аверина, получившая 107,250 балла. Замкнула тройку представительница Белоруссии Алина Горносько (105,175).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Дина Аверина выиграла две золотые медали чемпионата мира — в упражнениях с обручем и мячом.