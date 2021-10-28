Париж, 28 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон провели телефонный разговор впервые после разрыва австралийской стороной контракта на поставку французских субмарин. Об этом сообщает 28 октября пресс-служба Елисейского дворца.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

Макрон в разговоре с Моррисоном заявил, что доверие между двумя странами подорвано после того, как Канберра в одностороннем порядке отказалась от договора на строительство подводных лодок. Австралия предпочла другой проект, решив «сократить стратегическое партнерство» с Францией.

В Елисейском дворце отметили, что теперь наибольшего внимания требует ситуация, в которую попали французские компании и их подрядчики, в том числе австралийские.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Австралия, вступив в трёхстороннее оборонное партнёрство AUKUS с Великобританией и США, отказалась от крупнейшего оборонного контракта с Парижем на поставку подводных лодок. Американцы пообещали помочь Канберре со строительством атомного подводного флота. Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Канберры «ударом в спину».

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