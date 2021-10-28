Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Общественный омбудсмен Петербурга по туризму Ирина Семенова заявила о том, что пока петербургские туроператоры не зафиксировали резкого спада на поездки в города в период нерабочих дней, на время которых в Северной столице введены жёсткие ограничения, в том числе доступ по QR-кодам.

Экскурсионный киоск Дарья Драй © ИА REGNUM

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«У нас достаточно большое количество людей вакцинированных, которые приезжают в Петербург на осенние каникулы», — сказала Семенова 28 октября в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Если же турист решил отменить поездку в Петербург в этот период, то большинство туроператоров, как правило, готовы оформить перенос тура на другие даты или вернуть деньги.

«Если происходит ситуация, что стороны не договариваются, то туристы направляют официальную претензию компании, которая не хочет возвращать деньги, и подают в суд», — отметила Ирина Семенова.

При отмене авиаперелёта придется учитывать тот факт, что значительная часть билетов продаётся как невозвратные, за меньшую цену, чем возвратные.

По словам коммерческого директора Национального туроператора «Алеан» Оксаны Булах, по таким билетам авиакомпании деньги не возвращают, за исключением отдельных случаев, как правило, касающихся неожиданной болезни человека или других обстоятельств, которые указаны в правилах тарифа. Булах рекомендовала туристам всё-таки приобретать билеты с возможностью возврата, чтобы избежать финансовых потерь при отмене поездки.

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Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге запрещается деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, автозаправках, а также производственных столовых). На тот же срок запрещается деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптек, объектов без торгового зала, объектов торговли продовольственными товарами, а также объектов торговли непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%). Посетить театры и музеи можно будет только по записи, купив билеты онлайн и по предъявлении QR-кода.

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