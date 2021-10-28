Абакан, , 14:10 — REGNUM Медалью Совета Федерации РФ за спасение трёх тонущих детей награждён ученик пятого класса абаканской школы №5. Геройский поступок мальчик совершил летом этого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Тонущий человек Leninsk-kuznetskiy.frant.me

Находясь на водоёме, он увидел двоих детей, пытавшихся выплыть из воды. К ним на помощь бросилась девочка, однако в результате стали тонуть все трое.

«Мансур бесстрашно бросился им на помощь и в итоге спас трёх детей. Сегодня за храбрый поступок глава Хакасии вручил мальчику медаль Совета Федерации «За проявленное мужество», — отметили в правительстве.

Как отмечается, мальчик увлекается вольной борьбой и хочет стать спасателем. Из школьных предметов ему нравятся литературное чтение, физкультура, технология, изобразительное искусство.