Тбилиси, 28 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Действия властей Грузии в отношении бывшего президента республики Михаила Саакашвили толкают страну к гражданскому противостоянию. Об этом заявил на брифинге адвокат экс-президента, глава телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия.

Иван Шилов ИА REGNUM Ника Гварамия

Он сообщил, что Саакашвили не позволяют перевести в частную клинику, а собираются положить его тюремную больницу. Гварамия заявил, что в тюрьме не

получится создать условия для сохранения жизни голодающего экс-президента.

«Власти вынесли Михаилу Саакашвили смертный приговор, но для нас это важно не только как для сторонников Михаила Саакашвили, но в случае развития этого сценария мы как патриоты этой страны видим большую опасность для стабильности собственно страны, в том числе мы представляем и видим российские танки в Тбилиси», — сказал глава канала.

Гварамия призвал власти «одуматься» и не допустить гражданского противостояния в стране, пока не станет поздно.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд.

Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле. Сторонники экс-президента требуют его перевода в частную клинику.