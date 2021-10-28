Чита, 28 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 28 октября вынесен приговор по громкому уголовному делу об убийстве главы забайкальского управления ФСИН Евгения Шихова и его знакомого на охотничьем кордоне.

(сс) jasongillman Ружье

Как сообщает территориальное СУ СК РФ, следователям удалось доказать в суде, что именно сторож-разнорабочий Макаров 24 апреля 2021 г. находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился имеющимся при нем незарегистрированным охотничьим гладкоствольным ружьем 12 калибра, снаряженным патронами с картечью и на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений расстрелял гостей, находившихся в охотничьих угодьях на законных основаниях.

«После этого Макаров с ружьем вышел из дома и угрожал убийством другому разнорабочему, пока не был обезоружен иными находившимися на кордоне лицами», — уточнили следователи.

Суд приговорил виновного к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также удовлетворил иски потерпевших и взыскал в их пользу компенсацию морального вреда в сумме 4 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля 2021 года начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов и его знакомый находились в помещении охотничьего дома, расположенного в 50 км от села Урульга.

В какой-то момент 62-летний мужчина, который неофициально работает сторожем в охотничьем хозяйстве, в ходе конфликта взял гладкоствольное охотничье ружьё 12-го калибра и произвел по одному выстрелу в своих обидчиков. Шихов скончался на месте, второй — по пути в больницу.

Вдова подала иск о взыскании пяти миллионов рублей со сторожа Николая Макарова.

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