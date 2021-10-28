Приштина, 28 октября 2021, 14:18 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти не думает, что его жизнь находится под угрозой несмотря на то, что ранее в соцсетях ему угрожали убийством. Об этом Курти заявил 28 октября.

Альбин Курти
Альбин Курти
ATA, албанское государственное новостное агентство

«Я не чувствую, что моя жизнь под угрозой. Органы безопасности оценивают серьезность угроз и предпринимают соответствующие меры. И вчера, и сегодня я работал по предусмотренному графику», — процитировало агентство «Бета» слова Курти.

Напомним, что 27 октября в одной из соцсетей лицо, зарегистрированное под именем «Марки Марио», предложило 35 000 евро человеку, который убьет Альбина Курти. Так называемая полиция сепаратистского Косово сразу же начала расследование этого инцидента и усилила охрану вокруг резиденции премьер-министра.