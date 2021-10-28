Приштина, Сербия, 28 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти не думает, что его жизнь находится под угрозой несмотря на то, что ранее в соцсетях ему угрожали убийством. Об этом Курти заявил 28 октября.

ATA, албанское государственное новостное агентство Альбин Курти

«Я не чувствую, что моя жизнь под угрозой. Органы безопасности оценивают серьезность угроз и предпринимают соответствующие меры. И вчера, и сегодня я работал по предусмотренному графику», — процитировало агентство «Бета» слова Курти.

Напомним, что 27 октября в одной из соцсетей лицо, зарегистрированное под именем «Марки Марио», предложило 35 000 евро человеку, который убьет Альбина Курти. Так называемая полиция сепаратистского Косово сразу же начала расследование этого инцидента и усилила охрану вокруг резиденции премьер-министра.