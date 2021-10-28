Москва, 28 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Экономика России на зависть многим западным аналитикам и политикам оказалась устойчивой и гибкой. По итогам 2021 года она может продемонстрировать рост около 4,5% и это ещё не предел, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Иван Шилов Экономика России

«Драйверами роста остаётся государственный сектор, ТЭК, металлургия, финансовый сектор, промышленность и услуги. Важный индикатор — положительная динамика роста в переработке.

Не стоит забывать и о нефтегазовом секторе: спрос на российские энергоресурсы за рубежом даёт зримый эффект в статистике и серьезное укрепление российского бюджета.

Новые драйверы роста про производства дадут развитие отраслей с высокой добавленной стоимости и скорректированная монетарная политика.

Слабый рубль, траты средств на покупку иностранных валют для ФНБ и разгулявшаяся инфляция значительно надавили на индекс предпринимательской уверенности.

На фоне высоких мировых цен на энергоресурсы, металлы и продовольствие Россия смогла бы переодеть отметку 5% роста ВВП уже в 2022 году», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём промышленного производства в России в сентябре 2021 года вырос на 3,5%.

Читайте также: В России зафиксирован рост промышленного производства в сентябре