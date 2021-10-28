Набережные Челны, Татарстан, 28 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Набережных Челнах в части жилого многоквартирного дома, разрушенной при взрыве газа, начались восстановительные работы. Об этом заявила руководитель пресс-службы главы Татарии Лилия Галимова.

Nabchelny.ru Взрыв газа в жилом доме в Набережных Челнах

Она отметила, что глава региона Рустам Минниханов поручил вести работу по восстановлению пострадавшей части дома и в короткие сроки решить вопрос по заселению в дом жильцов.

Специалисты республиканского министерства строительства, архитектуры и ЖКХ в настоящее время обследуют дом в рамках восстановительных работ.

Семье погибшей 22-летней девушки оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей, расходы по организации похорон взяли на себя городские власти Набережных Челнов. Пострадавшим выплачены от 100 до 300 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести. Также в размере 10 тыс. рублей предусмотрены единовременные выплаты жильцам и выплаты для компенсации утраченного имущества.

Кроме этого, все желающие могут оказать финансовую помощь потерпевшим. Для сбора средств открыт расчетный счет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по информации горадминистрации Набережных Челнов, от взрыва газа пострадали шесть квартир. Всего в 15-ти подъездном жилом доме зарегистрировано 980 проживающих, это 224 квартиры.

Читайте также: В Татарии рассматривают ряд версий произошедшего взрыва газа в жилом доме