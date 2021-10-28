Красногорск, , 14:08 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 40 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 28 октября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 2951 житель региона.

С начала пандемии на территории Подмосковья выявлено в общей сложности 510 522 случая заражения коронавирусом. Скончались 8 635 человек. Выздоровели и выписались 438 947 человек.

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