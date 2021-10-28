Бишкек, , 14:04 — REGNUM Правительство Киргизии планирует в 2022 году увеличить доходы бюджета на 90 млрд сомов (74,1 млрд рублей) за счёт повышения налогов на недвижимое имущество и автотранспорт. Об этом заявил депутат республиканского парламента Дастан Бекешев в соцсетях.

Дастан Бекешев Источник: kenesh.kg

По словам народного избранника, рост налоговых платежей затронет не всех автовладельцев, а только тех, у кого машина имеет двигатель с рабочим объемом свыше 3 литров.

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Также парламентарий отметил, что киргизстанские власти надеются получить в следующем году больше таможенных платежей благодаря увеличению грузопотока из Китая.

«Увеличится сбор налогов за счёт улучшения администрирования. Но я мало представляю, что резко что-то такое произойдет. Обещают, что все будут продавать и покупать через смартфон, но это пока немного из области фантастики», — констатирует Бекешев.

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