Москва, , 14:01 — REGNUM Адвокат и телеведущий Валерий Степанов, принимавший участие в программе «Суд присяжных» на телеканале НТВ, скончался в Москве от последствий COVID-19 в возрасте 66 лет. Об этом 28 октября сообщил заместитель президента Гильдии российских адвокатов и коллега Степанова по шоу Рубен Маркарьян на своей странице в соцсети Facebook.

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«Последние слова были вчера. «Побеждаю Ковид!». Понимаете? Не «болею», а «побеждаю». Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович», — говорится в его сообщении.

Также Маркарьян уточнил, что судья «просто не проснулся» утром 28 октября.

Отметим, Валерий Степанов также был популярен в интернете в качестве героя мема: «Полностью оправдан!».