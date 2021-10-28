Москва, , 13:58 — REGNUM В России не намерены проводить переговоры о поставках газа в Молдавию таким образом, чтобы нанести вред этой стране. Об этом 28 октября заявил агентству РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин.

Газ ru.torange.biz

«Переговоры идут, они либо закончатся договорённостями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договорённостями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать», — сказал представитель дипломатического ведомства.

Новый раунд переговоров по поставке в Молдавию газа начался 27 октября в Санкт-Петербурге. Туда приехали молдавский вице-премьер Андрей Спыну и председатель Молдовагаз Вадим Чебан. Чебан 28 октября написал своём телеграм-канале, что переговоры сегодня продолжатся. Другие подробности он не сообщил.

Спыну перед тем, как отправиться в Россию на переговоры, заявил, что Кишинёв старается договориться о «справедливой» цене. В «Газпроме» молдавской стороне предложили скидку 25% от рыночной цены, если Кишинёв согласится погасить за три года накопившуюся задолженность за газ порядка $700 млн.

Напомним, срок контракта о поставках газа из России в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров. Переговоры о подписании долговременного контракта затянулись.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Кишинёва предложил отключить отопление у президента Молдавии