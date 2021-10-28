Варшава, , 13:57 — REGNUM Заместитель министра инфраструктуры Польши Марцин Хорала во время своей пресс-конференции заявил, что Европейская комиссия должна выделить средства на строительство укрепления на польско-белорусской границе. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Хорала, Брюссель должен выделить средства, потому что «стена, которую планирует построить польское правительство, должна защитить внешнюю границу Европейского союза от натиска мигрантов, отправляемых режимом Александра Лукашенко».

»Я бы хотел подчеркнуть, что это не означает, что мы приостановим строительство в ожидании результата переговоров. Это не значит, что мы не справимся — справимся. То, что нам что-то принадлежит — это один разговор, а совсем другой — это то, что Польша в состоянии защитить свои границы. Мы ни от кого не зависим», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.